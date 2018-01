Chuva forte provoca alagamentos em São Paulo A chuva forte já deixa praticamente toda a capital paulista em estado de atenção nesta tarde, com exceção da região central, e provoca alagamentos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a pancada é mais intensa principalmente nos bairros Vila Maria, Jaçanã, Vila Guilherme e Tremembé, na zona norte; Penha, Aricanduva e Vila Formosa, na zona leste e também no Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro e M´Boi Mirim, na zona sul. Até as 17h30, o CGE havia registrado pelo menos oito pontos de alagamentos, sendo dois intransitáveis. Um deles está na pista local da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte do Morumbi, sentido Interlagos. Outro alagamento está na Rua Doutor Mário Vicente, perto da Rua Monte Alverne. Também há alagamentos transitáveis, na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da Ponte Morumbi; Avenida Maria Coelho Aguiar próximo da Rua Humberto Miranda, sentido bairro; Rua Pires do Piro, na altura da Avenida Alcântara Machado, sentido centro; Rua Melo Freire perto da Rua Itapura, sentido centro; Avenida Alcântara Machado, na altura da Rua Silva Jardim e também do Viaduto Carlos Ferracci. Na zona sul, uma árvore caiu na Avenida dos Bandeirantes, perto da Rua Júlio Diniz, sentido Marginal do Pinheiros, mas já foi removida e não deixou feridos. Outra árvore vaiu sobre três carros na Rua Nelson Fernandes, 10, na Cidade Vargas, sem deixar feridos. Na Rua das Cruzadas, 14, os bombeiros foram acionados por volta das 16h30 para socorrer pessoas ilhadas em carros. De acordo com informações de um ouvinte-repórter da Rádio Eldorado, é grande a quantidade de água na entrada da Avenida Aricanduva, saindo pela Avenida Radial Leste, e há carros parados. Previsão A configuração de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul - ou "zacas" - vai deixar o tempo chuvoso até o início da semana no Estado de São Paulo. Esse fenômeno típico do verão ocorre quando uma frente fria fica quase parada sobre uma região por vários dias, atraindo a umidade da Amazônia. Segundo o meteorologista da empresa Climatempo André Madeira, a quinta-feira já amanhece com tempo fechado no sul e no oeste do Estado de São Paulo. Na região metropolitana e nas demais áreas paulistas, o sol ainda aparece entre muitas nuvens pela manhã e chove à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 32 graus graus na faixa leste, incluindo a capital e as praias.