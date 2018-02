Chuva forte provoca alagamentos intransitáveis em SP A chuva forte que caiu sobre São Paulo na tarde desta terça-feira, 20, provocou dois pontos de alagamento na cidade, ambos intransitáveis. As zona sul, oeste, leste, sudeste e a Marginal do Pinheiros permaneciam em estado de atenção, desde às 15h30, por conta dos riscos de alagamentos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), por volta das 17h30, os motoristas estavam impedidos de trafegar pela Avenida das Nações Unidas, nos dois sentidos, na altura da Rua Jaime de Oliveira Souza; e pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, em ambos os sentidos, junto à Avenida Salim Farah Maluf. Por volta das 17h30, a chuva continuou forte apenas na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Nas outras regiões, as pancadas já eram fracas e, segundo o CGE, a tendência era que a chuva diminuísse ainda mais nos minutos seguintes. Já na Grande São Paulo, o temporal atingia os municípios do ABC paulista e a região sul de Suzano. Até às 17h30, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também não haviam registrado nenhuma ocorrência referente ao temporal.