Chuva forte provoca enchentes em vários pontos de São Paulo Um temporal que caiu sobre São Paulo no meio da terde deste domingo de carnaval alagou vários pontos da cidade e provocou o fechamento de vias. Além do transtorno nas ruas, o volume de água provocou o fechamento da pista principal do Aeroporto de Congonhas por cerca de 40 minutos. A chuva começou por volta das 14h30 e deixou todas as regiões da cidade em estado de atenção. Os principais pontos de algamento aconteceram próximo ao córrego Aricanduva, que transbordou. Os trechos mais críticos eram no sentido Marginal Tietê - São Mateus, perto da Avenida Itaquera e da Rua Baquiá. No Centro da cidade, o Túnel do Anhangabaú teve que ser fechado por conta do acúmulo de lixo trazido pelas águas. Na Zona Norte, uma árvore caiu sobre um carro no estacionamento de um mercado na avenida Edgar Facó, na Freguesia do Ó. A pista central da Rodovia Anchieta, que liga a capital ao litoral, teve que ser fechada nos dois sentidos por meia hora. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a pista, a medida foi tomada para evitar transtornos caso o Ribeirão dos Couros transbordasse.