Chuva forte volta a atingir Santa Catarina a partir de quinta

A chuva forte vai atingir novamente o Estado de Santa Catarina, principalmente na faixa litorânea e no Vale do Itajaí, a partir desta quinta-feira, 6, segundo previsão da Climatempo. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que no próximo fim de semana a situação fica semelhante a dos últimos dias, com uma frente fria bloqueada sobre o Sul do Brasil.

As grandes áreas de instabilidade que se formaram sobre o Estado nos últimos dias provocaram chuva intensa, considerada fora do normal, em um curto intervalo de tempo, como aconteceu no leste de Santa Catarina, entre a tarde da última sexta-feira, 31, e a manhã desta segunda-feira, 3.

Segundo a Climatempo, a expectativa é que agosto termine com totais acumulados muito acima da média. Uma das explicações para a anormalidade da chuva em Santa Catarina pode estar no Oceano Pacífico, que tem águas mais quentes do que o normal ao longo da linha do Equador, o que configura a presença do fenômeno El Niño.

Em anos de El Niño, o bloqueio atmosférico, que retém as frentes frias no Sul do Brasil, se torna mais frequente e resulta em chuva abundante, como aconteceu no último final de semana.