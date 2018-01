Chuva intensa deixa 7 cidades em São Paulo sem energia

Maíra Teixeira, do estadao.com.br,

Sete cidades de São Paulo estão sem energia elétrica na noite desta sexta-feira, 1º. Segundo a EDP Bandeirante, fornecedora de energia, as chuvas e suas consequências - como as quedas de barragens, de árvores, de postes, as inundações e desmoronamentos - provocaram oscilações de energia e desligamentos na rede.

As cidades de Guararema e Santa Branca estão totalmente às escuras, enquanto grande parte de Guarulhos e Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Jacareí e Cachoeira Paulista permanecem sem luz. A EDP Bandeirante informa que todas suas equipes estão trabalhando para restabelecer o serviço, mas a chuva intermitente atrapalha a regularização e impede o religamento nas áreas mais atingidas, como Guararema e Santa Branca.