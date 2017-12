Chuva interdita pista de Congonhas e alaga ruas em SP A forte chuva que atingia a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 14, causou a interdição da pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, e deixou pelo menos seis ruas alagadas. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a pista de Congonhas foi fechada desde as 16h26 para pousos e decolagens, por medidas de segurança. Dos 214 vôos programados para esta tarde, apenas dez haviam sofrido sofreram atrasos superiores a 45 minutos, no período de 5h30 às 17 horas. Na página da Infraero na internet, 13 chegadas apresentam atrasos, às 17 horas. Alagamentos Por causa do temporal, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mantém todas as regiões da cidade em estado de atenção. Até as 17 horas, pelo menos seis pontos de alagamento haviam sido registrados. Dois deles estavam intransitáveis e impediam a passagem dos motoristas pela Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, na altura da Rua Ribeiro Lacerda; e também pela Avenida Presidente Tancredo Neves, rumo à Rodovia Anchieta, junto à Rua Nossa Senhora das Mercês. A pancada era mais intensa nos bairros Vila Prudente e São Mateus, na zona leste, onde o CGE registrou queda de granizo; Vila Mariana, na zona sul; Limão, na zona norte; Santa Cecília, no centro; Barra Funda e Perdizes, na zona oeste da cidade. Na Grande São Paulo, a chuva era forte nos municípios de Santo André e Suzano. O Corpo de Bombeiros já havia sido acionado para socorrer pessoas ilhadas, na zona leste e na zona sul. Também já havia registros de deslizamento de terra na zona leste; e queda de árvores, nas zonas leste e sul da cidade. Nenhuma ocorrência deixou feridos.