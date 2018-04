Chuva interdita quatro rodovias no Rio Grande do Sul

Quatro rodovias estaduais e uma federal do Rio Grande do Sul estão interditadas na manhã desta terça-feira, 11, por conta das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.

Em Capão do Leão, a Rodovia BR-116 está com o trecho do km 527 interditado preventivamente por conta da invasão da água. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nesta terça-feira será feita uma avaliação para a possível liberação da via. Na mesma rodovia, o trecho na região de Porto Alegre foi liberado durante a madrugada.

Nas rodovias estaduais, houve queda de barreira na região de Taquara, na Rodovia RS-020, interditando cerca de 30 metros da via. Os trabalhos de desinterdição ocorrerão durante o dia.

A RS-129 foi invadida pelas águas do Rio Taquari. Os trechos nos kms 5, 15, 37, 50 e 56 estão interditados, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. O Rio Taquari também invadiu a Rodovia RS-130, em Taquari, na altura do km 38.

Rios

A Defesa Civil do Estado está monitorando o nível dos rios. A estimativa é que em 48 horas os rios possam colocar a população em risco, já que a água deve começar a escoar. Como exemplos destacam-se as ilhas do Guaíba, além dos municípios de São Sebastião do Caí, Montenegro e São Borja, entre outros.

Em São Sebastião do Caí já começou o trabalho de remoção, segundo a Defesa Civil. O nível do Rio Caí subiu 11 metros acima do nível normal. Há 120 pessoas desabrigadas. Todas já foram retiradas das suas residências pela Defesa Civil municipal. Em Lajeado, a alta do Rio Taquari, além do nível normal, levou a Defesa local a remover 165 famílias de suas moradias.