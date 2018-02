Chuva interdita via expressa da Anchieta A chuva forte que caiu em São Paulo causou problemas também na Rodovia Anchieta. De acordo com a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a via expressa esteve interditada, em ambos sentidos, na altura do quilômetro 13, na divisa de São Paulo com São Bernardo do Campo. A empresa informou que não havia previsão de quando a situação seria normalizada. O tráfego estava sendo desviado para as pistas marginais. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou 22 pontos de alagamento na capital paulista às 17h22, sendo 14 deles intransitáveis. O motorista não conseguia passar em trechos das vias Tiradentes, Alcântara Machado, Edgar Facó, Morumbi, Francisco Morato, Valdemar Ferreira, Ricardo Cavatton, Cavoa, Turiassu, Alfredo Guedes, Professor Ascendino Reis, Marquês de São Vicente, Comendador Joaquim Monteiro e na Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Piqueri.