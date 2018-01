Chuva interrompe estiagem de 95 dias no Distrito Federal

SÃO PAULO - Depois de quase chegar a 100 dias sem chuva, o Distrito Federal foi atingido por um temporal na noite desta sexta-feira, 21. De acordo com a Climatempo, a capital brasiliense passou por uma estiagem de 95 dias, fenômeno esperado em parte do outono e inverno da região. No mesmo período do ano passado, a capital federal chegou a ter 106 dias sem chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou um acumulado de 28,6 milímetros, número que representa 55% da média esperada para todo o mês de setembro de 52 milímetros.

O temporal começou por volta das 20h e seguiu até a madrugada deste sábado, afirma a estação meteorológica. A previsão do Inmet é de novas chuvas em pontos isolados da região pelo menos até a próxima quarta-feira, 26.