Uma chuva forte atingiu Belo Horizonte na segunda-feira, 10, e inundou o Aeroporto da Pampulha. Sete voos, todos da Trip, tiveram de ser cancelados. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) afirmou que as barreiras de contenção do aeroporto (de responsabilidade do município) não deram conta da água.