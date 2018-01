Chuva inunda dois bairros em São José dos Campos

Uma chuva de quase quatro horas causou o transbordamento do rio Paraíba, em São José dos Campos(SP), no Vale do Paraíba, na noite desta quinta-feira, 10, inundando boa parte de dois bairros na cidade.

Das 16 às 20 horas a chuva atingiu também a cidade vizinha de Monteiro Lobato, por onde passa o rio Boquira, que desce em direção ao rio Paraíba. Sem suportar a quantidade de água vinda do afluente, o Paraíba transbordou, alagando os bairros Costinha e Mirante do Boqueirinha, em São José dos Campos.

Segundo a Defesa Civil, pelo menos 12 casas do Costinha e outras seis no Mirante foram tomadas pela água, que subiu mais de meio metro dentro dos imóveis. As famílias desalojadas foram transferidas para o salão de duas igrejas, uma em cada bairro. Não houve feridos. Em Monteiro Lobato, o transtorno maior foi vivido pelas pessoas que moram na região central, cuja praça ficou submersa.

SP-50

Vários deslizamentos de terra atingiram a SP-50 - rodovia que liga Campos do Jordão ao Vale do Paraíba. O trecho mais atingido pelas quedas de barreira fica no quilômetro 113, no bairro da Ponte Alta, na entrada de São José dos Campos. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), às 6 horas desta sexta-feira, 11, toda a sujeira já estava somente no acostamento e o tráfego de veículos não é mais afetado.