Chuva inunda três cidades no Vale do Ribeira, interior de SP

SOROCABA - As chuvas que vêm caindo desde sábado, 15, no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo, já deixaram áreas urbanas de três cidades sob as águas.

Em Juquiá, o rio que dá nome à cidade transbordou e atingiu os bairros ribeirinhos. Na tarde deste domingo, 16, a enchente atingia a região central da cidade. Casas, estabelecimentos comerciais e prédios públicos estavam alagados. Funcionários da prefeitura e voluntários usavam barcos para resgatar famílias ilhadas pela cheia. Pelo menos seis bairros na zona rural tinham o acesso interrompido pela inundação.

Quedas de barreiras e de árvores interditaram a SP-79, que liga Juquiá a Tapiraí, e a SP-165, que liga a Sete Barras. Famílias das áreas atingidas foram removidas para uma escola e um centro esportivo. Como as águas continuavam subindo, não tinha sido contabilizado o número de desalojados.

As chuvas atingiram também Miracatu, causando o deslizamento de encostas. Pelo menos seis casas foram interditadas provisoriamente pela Defesa Civil. Dezenas de ruas foram tomadas pelas águas e pelo menos 25 pessoas estavam desabrigadas. No sábado, o acesso da cidade à rodovia Régis Bittencourt (BR-116) alagou e a população ficou ilhada, mas o trânsito já foi restabelecido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Itariri, outra cidade da região, o Rio do Azeite saiu do leito e inundou moradias, principalmente no bairro Paraguai Dois. Um ciclista, arrastado pela enxurrada, foi salvo por moradores. Estradas rurais foram tomadas pelas águas e uma ponte foi coberta.

A chuva intensa causava lentidão, na tarde deste domingo, na BR-116. Na região de Miracatu, havia congestionamento de 25 quilômetros na subida da Serra do Cafezal, em direção a São Paulo.