Chuva já afetou 13 cidades desde domingo no Paraná

SÃO PAULO - Treze cidades do Paraná foram afetadas por vendavais e chuvas fortes e registraram ocorrências de destelhamentos e pontos de alagamentos desde domingo, segundo boletim da Defesa Civil estadual.

De acordo com o órgão, também foram registradas queda de árvore devido ao vento forte, principalmente em Curitiba, Araucária e Guarapuava. Ninguém ficou ferido.

Por conta do vendaval e dos alagamentos, 12.019 pessoas foram afetadas. Deste total, 1.274 foram desalojadas - pessoas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outras 101 ficaram desabrigadas - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.

As cidades afetadas são Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Ibaiti, Morretes, Lapa, Pinhais, Piraquara.