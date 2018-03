Chuva mata idosa de 65 anos em Mauá

SÃO PAULO - Uma idosa morreu afogada dentro da própria casa em mais uma tarde de chuva e caos na Grande São Paulo. A mais recente vítima dos temporais que castigam estados da região Sudeste morava no Jardim Zaíra, em Mauá, no Grande ABC, onde várias pessoas já morreram este ano. A dona de casa Antônia Avelaneda Grande, de 65 anos, não conseguiu deixar a residência, na Avenida Cláudio Savieto, antes que a água invadisse o local.

A tempestade que caiu no final da tarde desta terça-feira, 18, atingiu principalmente municípios do ABC Paulista. Em Santo André, o rio Tamanduateí transbordou e cobriu as pistas da Avenida dos Estados. Passageiros de um ônibus viveram momentos de pânico, e motoristas de dois veículos tiveram de ser resgatados com a ajuda do helicóptero Águia da PM. No centro do município a Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo ficou completamente inundada e muitos carros foram arrastados pela enxurrada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Bernardo do Campo, as principais vias da região central, mais uma vez, desapareceram e até o paço municipal foi inundado. Moradores e comerciantes de São Caetano do Sul também sofreram com a chuva forte, que inundou ruas e derrubou árvores, prejudicando o trânsito em uma das principais vias da cidade.

As pistas centrais da Rodovia Anchieta foram fechadas preventivamente devido ao risco de transbordamento do Ribeirão dos Couros.

Houve queda de energia e problemas com a rede de telefonia em bairros de todos os municípios. Quem dependia de transporte público também enfrentou dificuldades. Além das ruas inundadas, que impediam o trânsito de ônibus, trens da linha 10, Turquesa, da CPTM, deixaram de circular entre São Caetano e Mauá, um trecho que inclui outras quatro estações.

A empresa acionou ônibus gratuitos do plano de emergência para cobrir o percurso; a normalização do tráfego de trens só ocorreu no final da noite. Na capital, o transbordamento do Tamanduateí também atingiu a Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Melo e o Centro de Gerenciamento de Emergências colocou a Vila Prudente em estado de Alerta.

Foram registrados 16 pontos de alagamento, cinco deles intransitáveis, um dos quais permaneceu até a madrugada, na Praça Alfredo Gomes com Rua Floriano Peixoto Santos, no Butantã. O aeroporto de Congonhas chegou a ser fechado por 15 minutos para operações de pouso e decolagem. E em Sapopemba, na Zona Leste, cerca de trezentas pessoas fizeram uma manifestação, ateando fogo em um ônibus, em protesto contra os constantes alagamentos na região.