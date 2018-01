Chuva no Acre deixa 27 mil desabrigados Pelo menos 27 mil pessoas estão vivendo em abrigos devido às fortes chuvas em Rio Branco, capital do Estado do Acre. Segundo o coordenador da Comissão Municipal de Defesa Civil, coronel Gilvan Vasconcelos, 6.816 casas em 24 bairros já foram atingidas. O nível do Rio Acre, que banha a cidade, já subiu 16,44 metros e o prefeito Raimundo Angelim decretou situação de emergência. As informações são da Agência Brasil. As operações de resgate estão sendo feitas pelo Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e voluntários, envolvendo cerca de 400 pessoas. O governo estadual e a Prefeitura de Rio Branco oferecem cestas básicas e atendimento médico às famílias atingidas. De acordo ainda com o coronel Vasconcelos, professores da rede pública promovem várias atividades com as crianças nos abrigos e os pais estão assistindo a palestras educativas. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para amanhã em Rio Branco é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva.