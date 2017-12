Chuva prejudica volta do feriado na Imigrantes As principais estradas de São Paulo tiveram movimento intenso ontem à tarde, na volta do feriado de Finados. No retorno da Baixada Santista, o motorista enfrentou lentidão no km 40 da Rodovia dos Imigrantes, atribuído à chuva e ao tráfego pesado. Na Rodovia Castelo Branco, havia filas no km 30, em Barueri, e no km 55, entre Itu e Itapevi. A Polícia Rodoviária estimava que o movimento nas estradas cairia a partir das 20 horas.