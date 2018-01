Chuva provoca alagamento na Marginal Pinheiros, em SP A chuva contínua que atinge São Paulo neste sábado causou um ponto de alagamento intransitável na Marginal do Pinheiros, sentido da Rodovia Castelo Branco, no acesso à Ponte Jaguaré, na zona oeste. De acordo com a Rádio Eldorado AM, o acesso está bloqueado para a retirada da água do local feita pelos funcionários da Subprefeitura do Butantã. Para acessar a ponte, o motorista deve seguir pela Avenida Manuel Bandeira, a primeira via à direita da ponte. Na Avenida Jacu-Pêssego, na altura do centro de Itaquera, na zona leste da cidade, o motorista também enfrenta alguns pontos de alagamento transitáveis. Trânsito no local ainda não apresenta retenções. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva é leve em praticamente toda a capital. Na região metropolitana, há registro de chuva leve a moderada em Guarulhos. Até as 16h30, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado para ocorrências graves causadas pela chuva. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra apenas 1,2 quilômetros de lentidão nesta tarde na Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Rua Rocha Azevedo.