Chuva provoca alagamentos e estragos em SC

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde a sexta-feira causaram prejuízos a municípios das regiões da Grande Florianópolis e litoral norte do Estado.

Veja também:

Ministério libera R$ 19 milhões em ajuda a Santa Catarina

Em Penha, a enxurrada e o vendaval provocaram alagamentos em 50 casas e destelhamento em outras 30 residências na madrugada de sábado. A Defesa Civil Estadual autorizou o envio de 30 colchões ao município e uma equipe do órgão está na cidade para vistoria.

Em Alfredo Wagner, a chuva forte atingiu nove bairros e causou a queda de barreiras e pontes no sábado e ontem, prejudicando os sistemas viário e elétrico do município. O abastecimento de água também foi afetado. Conforme informações da prefeitura, dez pessoas estão desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares -, cinco estão desabrigadas - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 43 casas foram danificadas.

Ainda na região da Grande Florianópolis, os municípios de Angelina, Rancho Queimado e Águas Mornas tiveram problemas de alagamento e ruas danificadas. Os órgãos municipais estão em campo desde a tarde de ontem para realizar o levantamento dos prejuízos provocados pela chuva, que continua no litoral.