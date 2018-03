Chuva provoca cinco mortes e afeta 26 cidades no Espírito Santo

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram na manhã desta quinta-feira, 30, por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última segunda-feira, 27. Segundo a Defesa Civil estadual, as mortes ocorreram na região centro-sul do Estado.

Veja também:

Em Cachoeiro de Itapemirim, uma pessoa morreu após ser arrastada pela força das águas em uma rua no centro da cidade. Em Jerônimo Monteiro, um carro foi levado pela correnteza quando passava por uma ponte da cidade, deixando um morto. O soterramento de uma casa em Afonso Claudio, na localidade de Floresta, deixou três mortos. Outros dois moradores conseguiram ser resgatados com vida pelos vizinhos.

Em todo o Estado, aproximadamente 493 pessoas estão desabrigadas, precisam se alojar em abrigo da Prefeitura Municipal, 4.462 pessoas se encontram desalojadas, ou seja, precisaram deixar suas casas, mas ficam em casa de um amigo ou de um parente.

Balanço. Ao todo, já são 26 municípios afetados no Estado, que apresentam diversos problemas ocasionados pelo grande volume de chuva, são registros de alagamentos de casas e ruas, deslizamento de encostas, interdição de estradas e rodovias.

No interior do Estado os municípios afetados são Itarana, Itaguaçu, Muqui, Santa Maria de Jetibá, Mimoso do Sul, Laranja da Terra, Afonso Claudio, Brejetuba, Iúna, Ibitirama, Santa Leopoldina, Ibatiba, Bom Jesus do Norte, Colatina, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Marechal Floriano, Domingos Martins, Castelo, Alegre e Jerônimo Monteiro.

Na Grande Vitória foram registrados alagamentos em Vila Velha, Viana, Cariacica e Serra. Em Fundão, o rio aumentou seu nível em 2,20 m e a defesa civil local está em alerta. Em Viana, a BR-262 segue parcialmente interditada devido a alagamento. Três cidades já decretaram situação de emergência, entre elas Bom Jesus do Norte, Itarana e Itaguaçu.