Chuva provoca desabamentos e deixa desabrigados em SP Por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nos últimos dias, um muro de contenção cedeu e um deslizamento de terra fez com que duas casas desabassem em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, neste domingo, 18. Outras três casas atingidas foram interditadas pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, às 9h17, mas não houve vítimas. Na favela da Rocinha, no Campo Belo, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, acompanhou neste domingo a retirada de mais de 50 famílias de casas situadas em uma área de risco. Elas devem ser abrigadas no Centro Desportivo Municipal de Congonhas. Segundo informações da Defesa Civil, por conta das chuvas, aconteceram desabamentos na favela nesta semana. Afogamento Dois homens, um de 15 e outro de 27 anos, foram encontrados mortos em uma lagoa na região do Grajaú, também na zona sul de São Paulo. A princípio, as vítimas seriam irmãos e teriam se afogado.