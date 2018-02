Chuva provoca deslizamentos de terra em São Paulo Dois deslizamentos de terra ocorreram no loteamento Itaberaba City 2 em Perus, na zona oeste da capital paulista, por conta da chuva forte de quinta-feira, 8. Segundo a Subprefeitura de Perus, não houve vítimas nas duas ocorrências. Por precaução, a Defesa Civil interditou seis casas e cerca de 40 famílias tiveram de deixar suas residências. De acordo com o coordenador de assistência social e desenvolvimento da Subprefeitura de Perus, Carlos Eduardo Gonzales Barbosa, o loteamento fica numa área muito íngreme, o que facilita acidentes como os que ocorreram, devido ao grande volume de chuva que caiu na região O coordenador informou que, no primeiro caso, apenas uma casa ficou parcialmente danificada. A garagem da mesma residência foi totalmente destruída, mas não havia nenhum veículo no local. Outros nove imóveis que apresentavam risco foram preventivamente interditados por homens da subprefeitura, da Defesa Civil e pelos bombeiros, entre outros órgãos. As famílias foram removidas. Depois, num segundo momento, ocorreu outro deslizamento de terra nas proximidades do primeiro acidente. Conforme Carlos Eduardo, uma casa que já havia sido interditada juntamente com outras residências que ofereciam risco foi atingida. O coordenador assegurou que nenhum desses imóveis foram reocupados pelas famílias. Portanto, também não houve vítimas. Ele voltou a afirmar que não houve nenhuma morte nem feridos nas duas ocorrências. Carlos Eduardo não tem notícias de novos deslizamentos nesta sexta-feira na área.