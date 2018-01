Chuva provoca estragos no litoral norte catarinense

As chuvas deste domingo, 8, provocaram estragos em Florianópolis e em Camboriú, no litoral norte catarinense. A chuva de aproximadamente 30 minutos foi suficiente para deixar ruas e avenidas alagadas no início da noite.

De acordo com a Defesa Civil, cem pessoas ficaram desabrigadas. O bairro Santa Regina foi o mais atingido, sendo que a maioria das vítimas foram encaminhados para o Colégios Municipal Ivone Terezinha Garcia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cidade de Balneário Camboriú também sofreu com a chuva. A pista da BR 101 está parcialmente interditada, no quilômetro 140, devido à queda de barreiras. No quilômetro 132, no mesmo município, o acostamento cedeu no sentido norte-sul.