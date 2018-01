Chuva provoca quatro pontos de alagamento em São Paulo As pancadas de chuva no começo da tarde deste domingo causaram quatro pontos de alagamento na cidade: na Avenida Prestes Maia, no emboque do Túnel do Anhangabaú; na Avenida Eusébio Matoso com a Praça Eugene Bodin; na Marginal Tietê, próximo a Ponte Ulisses Guimarães, na transposição da pista expressa com a local; e na Avenida Braz Leme, altura do número 99. Todos transitáveis. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Energia (CGE) choveu forte da zona leste de São Paulo. Nas próximas horas, os bairros da Penha, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista devem enfrentar temporais. A região de Guarulhos também está em estado de atenção. A chuva intensa pode voltar a atingir a cidade de São Paulo a qualquer momento.