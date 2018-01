Chuva provoca queda de telhado em hospital no Paraná

CURITIBA - Permanecem suspensos os atendimentos no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), desde que uma parte do telhado do hospital desabou no final da tarde de sexta-feira, 18, por causa das fortes chuvas e ventos que caíram sobre a região. Um grupo de 400 pacientes adultos e bebês que estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal foi transferido para a área mais nova em um bairro próximo.

Segundo informações do hospital, os atendimentos de enfermaria e pronto-socorro foram suspensos, há diversas áreas interditadas e alguns trabalhadores estão cuidando da retirada do material e recomposição do telhado. Apenas a UTI Neonatal, que não oferece riscos, está com as atividades mantidas.

As transferências começaram no início da noite e foram acionadas todas as unidades médicas da região que incluem o Hospital São Lucas e o Centro Médico, em Campo Largo, além de alguns hospitais em Curitiba, a 30 quilômetros.

Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, não houve feridos, mas dezenas de equipamentos foram danificados.