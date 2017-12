Chuva provoca recordes na linha 2 do Metrô de São Paulo A linha 2 (verde) da Companhia do Metropolitano (Metrô), que liga Imigrantes à Vila Madalena, bateu três recordes na última sexta-feira, 16, por conta do temporal que atingiu a capital paulista, prejudicando a operação dos outros sistemas de transporte. De acordo com a assessoria do Metrô, 365.070 usuários utilizaram a linha 2, superando a marca anterior de 359.289 usuários transportados, registrada no último dia 8, quando o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, esteve na cidade. Além do recorde de usuários transportados, o número de embarques na linha também foi recorde com a passagem de 237.416 passageiros. O recorde anterior, de 233.238 usuários, também foi registrado durante a visita do presidente norte-americano à cidade. Também na última sexta, a Estação Chácara Klabin, da mesma linha, bateu recorde no número de embarques, registrando 5.172 usuários, a melhor marca desde sua inauguração, em 9 de maio de 2006.