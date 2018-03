Chuva que atinge o litoral norte dificulta retorno de turistas e causa enchentes

SÃO SEBASTIÃO - A forte chuva que atingiu o litoral norte de São Paulo ininterruptamente desde a madrugada de sábado dificultou o retorno dos turistas do feriado prolongado e provocou pontos de lentidão na Rodovia Rio-Santos devido a diversos alagamentos e quedas de barreiras entre São Sebastião e Caraguatatuba.

Segundo a Defesa Civil de São Sebastião, entre as praias de Maresias e Toque-Toque Grande, foram registrados dezenas de deslizamentos, alguns deles interditando meia pista, que não possui acostamento. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizaram a limpeza do trecho, sendo necessária a interdição da via. No km 150, altura da praia de Paúba, um poste caiu sobre a pista, que ficou interditada por duas horas.

Ainda em São Sebastião, um alagamento de 150 metros de extensão na Rio-Santos, no km 123, altura do bairro Portal da Olaria, provocou lentidão durante todo o dia de ontem, dificultando ainda mais o retorno dos turistas. O bairro fica a seis quilômetros do centro. O trecho, que normalmente é percorrido em 10 minutos, ontem estava sendo feito em uma hora e meia. Entre São Sebastião e Caraguatatuba, também houve registros de alagamentos na pista. A frente fria que atingiu o litoral trouxe também fortes ressacas. Em algumas praias o mar "engoliu" a faixa de areia, dificultando a vazão da água das chuvas pelas galerias pluviais.

Na Rodovia dos Tamoios o tráfego foi intenso durante todo o dia, com pontos de lentidão no trecho de serra, em Caraguatatuba. Também houve alguns pontos de deslizamentos, mas sem atrapalhar o fluxo. Quem preferiu retornar pela Rodovia Mogi-Bertioga enfrentou 16km de lentidão. Na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, o congestionamento era de 10km até as 15h30 deste domingo.