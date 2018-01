Chuva suspende rodizio de água no oeste do Paraná A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) suspendeu o rodízio no fornecimento de água, que tinha sido implantado sexta-feira em Medianeira, no oeste do estado. As chuvas que caíram na madrugada e manha desta terça-feira foram consideradas suficientes para interromper temporariamente o rodízio. A chuva foi de 30 milímetros, provocando um aumento na produção de 63 litros de água tratada por segundo para 112 litros. Com isso será possível abastecer os 36,7 mil habitantes sem a necessidade de cortes. No entanto, a Sanepar alertou que pode retomar o rodízio caso as chuvas cessem e o consumo não diminua.