Chuva volta a atingir quase todo o País nesta quarta-feira

As pancadas de chuva voltam a atingir quase todo o País nesta quarta-feira, 25, segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deixará o tempo nublado e com pancadas de chuva no norte das regiões Norte e Nordeste do País. No sul da região Norte, as altas temperatura e umidade serão responsáveis pelas pancadas de chuva.

Entre o Centro-Oeste e Sudeste do País, exceto São Paulo, uma forte área de Convergência de Umidade (ZCOU), deixará o dia com muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Entre o sul do Maranhão, Piauí, e oeste e sul da Bahia, o dia também será nublado com pancadas de chuva.

Nesta grande área, há chances para pancadas fortes de chuvas, que ocorrerão de forma isolada. Entre Pernambuco, e o norte e interior da Bahia, o sol aparecerá mas também há condições para pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

No norte de São Paulo, há pequena possibilidade para ocorrência de pancadas de chuva. No litoral sul do Rio de Janeiro e o litoral norte de São Paulo, e entre o extremo sul de São Paulo, litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina, as chuvas ocorrem de forma fraca e isolada.

Entre o sul de Mato Grosso do Sul, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva ocorrerão a partir do período da tarde. No Rio, o sol deve predominar, e no restante do país, o sol aparece entre nuvens.