Chuvas afetam 25 municípios no PR, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Paraná registra nesta terça-feira, 29, 25 municípios afetados pelas chuvas e ventos fortes que atingem o Estado desde o fim de semana. Os temporais deixaram 237 pessoas desalojadas e outras 20 desabrigadas. Outras duas ficaram feridas e não há registro de mortes causadas pelas chuvas, segundo a Defesa Civil.

Durante este mês, já haviam sido registradas, de acordo com a Defesa Civil, 77 ocorrências de eventos naturais em municípios paranaenses. Desses, nove municípios decretaram situação de emergência.

As cidades que ainda estão em situação de emergência são Bituruna, General Carneiro, Marmeleiro, Pinhal de São Bento, Pranchita, Prudentópolis, Renascença, Santo Antonio do Sudoeste e Umuarama (afetado no último dia 23).