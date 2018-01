Chuvas causam danos em Minas Gerais e no interior de SP

A forte chuva que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte na noite de terça-feira (29) e madrugada de ontem (30) provocou inundações e levou à interdição do setor de emergência do Hospital Infantil João Paulo II, na região central da cidade. O telhado foi danificado e a água invadiu o prédio, paralisando o atendimento.

Pelo menos quatro pacientes tiveram que ser transferidos para outros departamentos da unidade. Com o incidente, duas crianças receberam alta.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o setor de consultórios também foi afetado. Não houve registro de feridos.

Durante a manhã de ontem (30), os atendimentos foram transferidos para os hospitais das Clínicas e Odilon Behrens e para as Unidades de Pronto-Atendimento da Prefeitura. A previsão era que o atendimento no hospital infantil fosse retomado no fim do dia.

A chuva que atingiu a capital também deixou uma pessoa ferida no bairro Solar do Barreiro.

Uma mulher grávida de três meses sofreu escoriações pelo corpo depois que uma casa desabou na rua Warley Aparecido Martins.

Na região oeste, o Corpo de Bombeiros informou que um homem teria caído no ribeirão Arrudas ao tentar atravessar por uma das vigas que ficam entre as pistas da avenida Tereza Cristina.

Segundo a Defesa Civil municipal, com o temporal, o nível do Arrudas subiu cerca de 3,5 metros acima do normal. Até o início da tarde de ontem (30), a suposta vítima continuava desaparecida.

Os Bombeiros registraram 194 ocorrências, a maioria casos de alagamentos em vários pontos da cidade.

As chuvas constantes causaram ainda danos em cidades da Grande Belo Horizonte e pelo segundo dia seguido geraram atrasos e cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) divulgou balanço ontem (30) relatando deslizamentos e transbordamentos de rios e córregos em São Thomé das Letras, no sul do Estado.

Em Catupira, na Zona da Mata, a forte chuva provocou enchentes em várias partes da cidade e cerca de 300 pessoas ficaram desalojadas.

A forte chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira, 30, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, provocou vários pontos de alagamento e deslizamentos de terra.

A chuva de 145 mm fez com que o Rio Paraíba ficasse 2 metros acima do nível normal. O temporal também provocou deslizamentos de terras, afetando 20 casas e deixando três pessoas feridas, sendo que duas já foram liberadas.

Um homem que teve fratura de fêmur continua internado, mas seu estado de saúde é bom, segundo informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Os principais bairros atingidos pelas chuvas e que ficaram alagados foram Campo do Galvão, Santa Rita e Nova Guará (margens do Rio Paraíba); Avenida João Pessoa, na altura do número 1530 (afetada pelo transbordamento do Córrego do Cacunda).

A Secretaria da Educação disponibilizou a Escola Municipal Luzia de Castro Mittidieri para acolher famílias desabrigadas.