Chuvas comprometem alguns serviços dos Correios em SC

Em razão das fortes chuvas que atingiram o Estado de Santa Catarina, o que compromete o cumprimento dos padrões de qualidade, os Correios suspenderam nesta segunda-feira os serviços de SEDEX 10 e SEDEX Hoje. Os demais serviços (inclusive o SEDEX) estão mantidos. No entanto, o cliente será informado, no ato da postagem, de que o prazo de entrega poderá ser mais longo do que o praticado normalmente. Tão logo a situação no Estado esteja regularizada, os serviços voltarão a funcionar. Em caso de dúvida, o cliente poderá procurar orientação nas agências dos Correios ou por meio do serviço "Fale Conosco", pelos telefones 3003-0100 (destinado a capitais, regiões metropolitanas e cidades sedes de DDD) ou 0800-725 7282 (válido para todas as demais localidades). As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina já deixaram 65 mortos e cerca de 44 mil desabrigados.