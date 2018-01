Chuvas danificam estradas e adiam volta às aulas em MS

Com os estragos provocados pelas chuvas nas estradas do interior do Mato Grosso do Sul, o governador do Estado, André Puccinelli, decidiu transferir a volta às aulas da rede estadual do dia 8 para o dia 18 de fevereiro.

De acordo com o governo, a mudança atinge 77 municípios. Somente em Campo Grande as aulas serão retomadas no dia 8 de fevereiro. A decisão atendeu ao pedido dos prefeitos das cidades, que estavam preocupados com o transporte dos alunos e com a situação das estradas no interior do Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A secretária estadual da Educação, Maria Nilene Badeca da Costa, garantiu que "os 218 mil alunos de 77 municípios não serão prejudicados com o início das aulas no dia 18 de fevereiro. Os 200 dias de aula do ano letivo serão cumpridos, com reposição das aulas em seis sábados até o mês de agosto. O ano letivo de 2010 será cumprido normalmente, com o término das aulas no dia 17 de dezembro".

Em todo o Estado, foram registrados no Educacenso em 2009, 291 mil alunos, sendo 218 mil no interior e 73 mil em Campo Grande.