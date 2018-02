Chuvas deixam 14 municípios sem energia na Bahia As fortes chuvas que caem sobre boa parte da Bahia desde a quarta-feira vêm causando transtornos aos moradores de várias regiões. A população de 14 municípios do sul do Estado está sem energia desde o fim da tarde, quando um raio atingiu uma subestação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) na cidade de Ipiaú, a 355 quilômetros de Salvador. Em comunicado, divulgado no início da noite desta quinta-feira, a empresa anunciou ainda não ter previsão de quando os estragos causados pela descarga elétrica poderão ser sanados - garantindo a volta do fornecimento de energia. As cidades atingidas até o momento pelo apagão são, além de Ipiaú, Aiquara, Apuarema, Dário Meira, Gandu, Ibirataia, Itagi, Itagibá, Itamari, Jitaúna, Nova Ibiá, Piraí do Norte, Teolândia e Wenceslau Guimarães. Em Salvador, a Coordenadoria Especial de Defesa Civil (Codesal) registrou, até o fim da tarde desta quinta, 61 ocorrências relativas à chuva, entre elas dois desabamentos de imóveis, nos bairros de Acupe de Brotas e Paripe, três quedas de muro e 13 ameaças de desabamento de casas. Até o início da noite, porém, não houve registro de vítimas.