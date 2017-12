Chuvas deixam 160 mil pessoas sem energia elétrica em SC

As constantes chuvas que atingem Santa Catarina provocaram o corte no fornecimento de energia a 160 mil consumidores por causa de danos causados à rede ou por motivo de segurança, atendendo a pedido da Defesa Civil, informou nesta segunda-feira, 24, a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Veja também: Sobe para 43 o número de vítimas das chuvas em Santa Catarina RS adota plano de contingência após dano em gasoduto em SC Paraná envia força-tarefa para ajudar vítimas da chuva em SC Santa Catarina deve ter chuva até quarta e situação é crítica Deslizamentos são fator mais dramático em SC, diz governador Chuva interdita estradas federais em Santa Catarina Chuvas interrompem abastecimento de gás em parte de SC Blog é criado para ajudar moradores afetados em Blumenau Temporais devem atingir 16 estados e o DF até 2ª feira A região mais atingida é a de Blumenau, onde há 61 mil consumidores sem luz. A Celesc mobilizou 86 equipes para trabalhar nos reparos. Itajaí é a segunda área em número de clientes afetados, com 30 mil unidades sem energia, com base em relatório divulgado às 10 horas desta segunda-feira. Algumas regiões da Grande Florianópolis ficaram sem água por conta dos problemas causados pelo excesso de chuvas dos últimos dias, informou a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).