Chuvas deixam 19 cidades do RS em situação de emergência

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

As fortes chuvas, temporais, enxurradas e alagamentos que atingiram o Rio Grande do Sul desde o começo do ano afetaram 62 municípios, segundo balanço da Defesa Civil Estadual. Deste total, 19 decretaram situação de emergência.

São eles Campos Borges, Alto Alegre, Travesseiro, Vera Cruz, Tunas, Nova Palma, Serafina Corrêa, Fontoura Xavier, Segredo, Guaporé, São Valentim do Sul, Cotiporã, São Marcos, Bom Retiro, Bom Retiro do Sul, Garibaldi, Herveiras, Arroio do Tigre e São Jerônimo.

Segundo a Defesa Civil, foram danificados inúmeras vias rurais e urbanas, pontes, pontilhões, bueiros, residências e lavouras. Os problemas mais críticos concentram-se nas áreas rurais dos municípios.

Corpos

Até a noite desta quinta-feira, 7, a Defesa Civil registrava nove mortes ocorridas pelas chuvas em todo o Estado. Nesta quinta-feira, 7, os corpos de quatro pessoas, entre elas três as que tinham sido dadas como desaparecidas após o acidente com a ponte sobre ponte sobre o Rio Jacuí, na RSC-287, em Agudo, e com as cheias em regiões ribeirinhas.

Dentre os corpos está o do vice-prefeito do município de Agudo, Hilberto Boeck, que foi resgatado à tarde. Além dele, foram retirados das águas os corpos de Adão Vitório dos Santos, de 71 anos, em Barros Cassal, de Lori Ello Niemayer Dunke, de 56 anos, e de Renato Camargo, de 32 anos, que ficara a cerca de 500 metros abaixo da ponte destruída.