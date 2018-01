Chuvas deixam 50 desabrigados na Baixada Santista Cerca de 50 pessoas estão desabrigadas em Praia Grande em razão dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que vêm castigando a região da Baixada Santista desde a madrugada de ontem. Os problemas foram maiores na Vila Mirim, uma vez que as águas do córrego Acaraú atingiram as casas próximas, obrigando os moradores a deixarem suas residências. A Escola Municipal Mário Covas Júnior foi utilizada como abrigo pela prefeitura, que está se responsabilizando pela alimentação das famílias. As assistentes sociais do município fizeram um apelo à população para que roupas e agasalhos sejam levados até o local. Os alagamentos também foram observados em Santos e São Vicente no início da manhã de ontem, quando as pancadas de chuva eram mais fortes.