Chuvas deixam 65 mortos e cerca de 44 mil desabrigados em SC

As fortes chuvas que atingem o Estado de Santa Catarina já deixaram pelo menos 65 mortos nos últimos dias. Em todo o Estado, são 52 mil desabrigadas ou desalojadas. Ilhota é a cidade com o maior número de mortos: são 15. Em Blumenau, uma das cidades mais atingidas, 13 pessoas morreram. Segundo a Defesa Civil estadual de Santa Catarina, por volta do meio dia desta terça-feira, a chuva já havia dado uma trégua em praticamente todo o estado. Chovia apenas no litoral, mas os índices pluviométricos não passavam de 1 milímetro por hora, o que é considerada uma chuva de pequena intensidade. Os índices mais preocupantes são aqueles que passam dos 10 milímetros por hora. A chuva deve continuar nesta terça-feira, perdendo força somente na quarta-feira à tarde. "O mau tempo é resultado de uma frente estacionária na Bahia e no Espírito Santo, brecada por uma massa de ar quente do Nordeste que não deixa o sistema de alta pressão evoluir para o oceano, mantendo as chuvas em Santa Catarina", diz Marcelo Martins, do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia. Segundo a Defesa Civil, 1,5 milhão de pessoas foram afetadas, que são todas aquelas que tiveram sua vida alterada de alguma maneira, seja porque o ônibus não podia passar ou porque o telefone não funciona, por exemplo. O abastecimento de gás foi interrompido do município de Guaramirim até Rio Grande do Sul, devido a ruptura de tubo de gás entre Luiz Alves e Blumenau, segundo a TBG Gás. Em Blumenau, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. As autoridades do município, onde há possibilidade de novos deslizamentos e desmoronamentos, recomendam que as pessoas não saiam de casa.