Chuvas deixam 8 pontos de alagamentos; Congonhas fecha A chuva que atingiu a cidade de São Paulo no início da noite desta segunda-feira, 19, deixou oito pontos de alagamentos, todos transitáveis. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 19 horas os motoristas encontravam dificuldades em trafegar principalmente na marginal do Tietê, que apresentou cinco pontos de alagamentos. Também devido às chuvas, o aeroporto de Congonhas, na zona sul da Capital, ficou fechado por cerca de dez minutos. O aeroporto foi fechado às 17h58 para que os técnicos fizessem a medição da lâmina de água, na pista principal. Ela foi reaberta às 18h08, segundo a assessoria do aeroporto. Não houve atrasos dos vôos Confira os trechos alagados na cidade: - Avenida Francisco Morato, sentido centro, altura da avenida dos Três Poderes; - Praça Jorge de Lima, sentido bairro, altura da avenida Vital Brasil; - Avenida Bernardino de Campos, sentido centro, altura da rua do Paraíso; - Marginal Tietê: um ponto no sentido Ayrton Senna, altura da ponte Atílio Fontana; dois, no sentido Ayrton Senna, perto da ponte do Piqueri; ponto no sentido Castelo Branco, próximo a rua Professor Milton Rodrigues; e no sentido Castelo, na ponte da Casa Verde