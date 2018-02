Chuvas deixam cidades do sul da Bahia sem energia elétrica Sete cidades da região sul da Bahia completaram 24 horas sem fornecimento de energia elétrica no fim da tarde desta sexta-feira, 23), segundo boletim divulgado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). A queda de fornecimento ocorreu depois que dois raios atingiram a subestação de distribuição da empresa no município de Ipiaú, a 355 quilômetros de Salvador, na tarde de quinta-feira, e deixou cerca de 260 mil habitantes de 15 municípios às escuras. Continuam sem acesso a energia elétrica os moradores de Ipiaú, Aiquara, Dário Meira, Ibirataia, Itagi, Itagiba e Jitaúna. O fornecimento voltou ao normal nos outros municípios atingidos entre a noite de quinta-feira e a tarde desta sexta. Até a noite desta sexta, os técnicos da Coelba tentavam consertar os estragos causados pelas descargas elétricas e não sabiam precisar quando o abastecimento seria restabelecido.