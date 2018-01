Chuvas deixam dez cidades do Rio de Janeiro em alerta

RIO - O Rio Capivari, na Baixada Fluminense, deixa as cidades de Belford Roxo e Duque de Caxias em estado de alerta para possíveis cheias nesta terça-feira, 26. Outras oito cidades da Baixada Fluminense e da Região Serrana do Rio permanecem em estado de atenção devido à frente fria que está sobre o Estado desde o fim de semana.

No domingo, 24, Antônio Rocha do Nascimento, de 42 anos, foi arrastado no Rio Iguaçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele tentava atravessar uma ponte que não tinha mureta de proteção e acabou sendo levado pela correnteza. O corpo de Nascimento só foi encontrado na segunda-feira, 25, a cerca de dois quilômetros do local da queda.