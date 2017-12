Chuvas deixam Rio em estado de atenção

SÃO PAULO - A região metropolitana do Rio de Janeiro entrou em estado de atenção em razão das chuvas que caem na tarde de hoje, 1. O Centro de Operações da prefeitura informou que apesar do status as chuvas já começam a perder intensidade.

O céu apresentou períodos de parcialmente nublado a nublado no decorrer do dia com ocorrência de pancadas de chuvas rápidas e isoladas. As temperaturas registradas foram: em São Cristóvão, máxima de 35,2ºC e mínima de 27,5ºC; em Guaratiba, máxima de 34,8ºC e mínima de 24,7ºC. Para a noite a previsão é de mais pancadas rápidas de chuva.