Chuvas devem atingir grande parte do País nesta terça-feira

O dia ficará nublado e com pancadas de chuva em grande parte do país, principalmente nas Regiões Norte e Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, Paraná e São Paulo.

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

De acordo com informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), no Maranhão, Piauí, norte do Ceará, Tocantins, nordeste de Goiás e Distrito Federal, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul, o sol pode aparecer, mas também há condições para pancadas de chuva ao longo do dia.

No sul de Minas e do Rio as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde. Entre o norte do Rio, áreas centrais de Minas, sul do Espírito Santo e litoral sul da Bahia, haverá pequena possibilidade de pancadas rápidas de chuva. Nas demais áreas do país, o sol aparecerá entre nuvens.