Chuvas e enchentes já causaram duas mortes em Santa Catarina

BLUMENAU - A Defesa Civil de Santa Catarina confirmava até as 14 horas desta sexta-feira, 9, duas mortes por causa das enchentes que atinge o oeste do Estado, causando problemas sérios para cidades como Blumenau, Brusque, Rio do Sul e outras.

As mortes ocorreram em Rio do Sul. A primeira foi causada pelo desmoronamento de uma casa, onde um homem de 65 anos havia subido no telhado e morrendo no desabamento. A outra morte foi causada por um cabo de alta tensão. O prefeito de Rio do Sul já decretou estado de calamidade pública por causa das inundações e deslizamentos de terra.

Por volta das 14 horas, o nível do rio Itajaí-Açu era de 12m52 . Às 11 horas, ele estava em 12m60. O volume das águas diminui, mas de forma lenta, com uma redução das chuvas sobre a região. No Estado, há uma estimativa de que quase 700 mil pessoas foram atingidas pelas águas das cheias. Cidades como Blumenau também aprsentam problemas no abastecimento de água e no fornecimento de luz em alguns bairros.