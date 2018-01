Chuvas e vendavais provocam danos em 14 cidades do Paraná

As chuvas e os vendavais que atingiram o Estado do Paraná entre a noite desta terça-feira, 22, e a manhã desta quarta, 23, atingiram 14 municípios, causando danos e prejuízos e deixando mais de 160 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil do Estado.

O município mais afetado foi União da Vitória, na região sul do Estado. Setenta pessoas que residem às margens do Rio Iguaçu ficaram desabrigadas devido à elevação do nível das águas.

Na região noroeste, o município de Umuarama teve 27 residências danificadas por fortes ventos. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil forneceu lonas e ainda não há registros de desabrigados ou desalojados. Na região central do Estado, três municípios foram afetados, Pitanga, Telêmaco Borba e Prudentópolis. Neste último, 13 residências foram atingidas por enxurrada, deixando aproximadamente 70 pessoas desalojados e 25 desabrigados.

Os municípios da região metropolitana de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais tiveram algumas ocorrências de alagamento e de quedas de árvores. Na capital, foram 10 pontos de alagamentos, seis destelhamentos e três quedas de árvores.

Na região norte do Estado, foram registradas algumas ocorrências em Londrina, sendo um destelhamento e três quedas de árvores. No oeste, os municípios de Santa Helena, com 12 residências danificadas, e Cascavel, com 16 residências, foram afetados pelo vendaval da tarde de terça.