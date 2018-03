Chuvas fortes no Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou nesta quinta-feira que o tempo continua instável nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte provocando chuva forte em boa parte das regiões. Nesta quinta-feira a chuva atingirá Mato Grosso e Tocantins. O deslocamento de uma frente fria pelo litoral da Região Sul provoca chuva forte em todos os estados da região nesta quinta e sexta-feira. Até domingo, a chuva permanecerá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A Sedec informa que, em alguns momentos, a chuva poderá vir acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 km/h em Goiás, Mato Grosso do Sul, no leste do Mato Grosso, no centro-sul de Tocantins, especialmente na região Serrana e no norte do Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, centro e sul de Minas Gerais e no centro, norte e nordeste de São Paulo. No Estados da região Sul, as rajadas de vento serão de até 70 km/h, principalmente no oeste, sudoeste e centro do Paraná. Portanto, a Sedec orienta a população a evitar áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Alerta-se, também, para o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras. O objetivo da Sedec com a divulgação de alertas é evitar a perda de vidas, danos ao patrimônio e ao meio ambiente e estimular a população, governos e municípios a adotarem medidas preventivas. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo (Cptec) serviram de base para os alertas enviados ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Já os Estados do Tocantins e do Mato Grosso tiveram seus alertas baseados em informações do Inmet.