Chuvas interditam duas rodovias no Vale do Paraíba As chuvas que atingiram o Vale do Paraíba no fim de semana provocaram o transbordamento do Rio Una e a interdição das rodovias Amador Bueno da Veiga (SP 62), na altura do km 2, que liga Taubaté a Pindamonhangaba, e Francisco Alves Monteiro, acesso que liga essa estrada e Tremembé e Campos do Jordão. Também ficou prejudicado o trânsito da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 102, na divisa de Taubaté e Pindamonhangaba, que foi monitorado pela Polícia Rodoviária Federal e por equipes da concessionária Nova Dutra até às 12h40 deste domingo. Ainda em Taubaté, parte do público de 10 mil pessoas que haviam ido a uma casa de espetáculos para ver o show da dupla sertaneja Edson e Hudson, e algumas famílias do bairro Sete Voltas, também ficaram ilhadas desde a madrugada até o início da tarde deste domingo. O bairro também fica às margens do Rio Una, próximo da estação de captação de água da Sabesp, que abastece a cidade. A companhia não informou se houve prejuízos ao serviço. Várias famílias residentes nos bairros Santa Tereza e Chácaras Flórida, em Taubaté, e no bairro Padre Eterno, em Tremembé, tiveram suas casas invadidas pelas águas, mas permaneciam no local até o final da tarde deste domingo, monitoradas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.