Chuvas já deixaram nove mortos no Estado de São Paulo Subiu para nove, no fim de semana, o número de mortes causadas pelas chuvas no Estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil. Até segunda-feira, já eram 94 os municípios atingidos com prejuízos e, destes, 25 tinham decretado estado de emergência. Há 324 desabrigados em todo o Estado, desde o início da Operação Verão, em 1º de dezembro. Na tarde desta terça-feira, o governador José Serra deve assinar um protocolo de intenções que prevê a liberação de recursos a 46 municípios atingidos pela chuva nas últimas semanas. Os valores serão aplicados pelos municípios na construção de pontes, barragens, e de galerias de águas pluviais arrastadas pela força da água. Todas as cidades contempladas tiveram planos de recuperação aprovados pelos técnicos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Na noite de sábado, o aposentado João Francisco Ribeiro da Luz, de 60 anos, morreu ao ser arrastado pelas águas do Ribeirão Mendes, em Fernando Prestes, na região de Araraquara. As águas subiram 5 metros e alagaram parte da cidade. Em mais de 50 casas, o alagamento atingiu o mobiliário e obrigou à retirada das famílias. Dez casas desabaram com a força das águas e outras 14 foram interditadas pela prefeitura. Na segunda-feira, o prefeito Bento Luchetti Júnior (PSDB) decretou situação de emergência no município, onde estradas rurais estão interditadas. Em Taquaritinga, a represa da Vila Esperança transbordou e inundou parte da zona industrial e áreas rurais. As chuvas voltaram a causar prejuízos em Tatuí, na região de Sorocaba. O córrego Manduca transbordou e alagou casas na região ribeirinha. Em Caçapava, no Vale do Paraíba, a enchente do ribeirão Dois Córregos atingiu pelo menos 40 casas na Vila Favorino, subdistrito de Piedade. Os moradores foram para a casa de parentes. A malha rodoviária voltou a ser afetada pelas chuvas. A Rodovia Washington Luís (SP-330) ficou alagada do km 343 ao 344 na madrugada de domingo pela enchente do ribeirão Mendes. Em Cândido Rodrigues, três vicinais estão interditadas, entre elas a ligação com Monte-Mór, onde a cabeceira de uma ponte ruiu. No Mato Grosso do Sul, seis municípios estão sob decreto de emergência, por causa das chuvas. Entre os locais mais castigados, está a cidade de Bonito. As tempestades obrigaram inclusive o fechamento do balneário municipal. Mas, a situação mais grave é em Campo Grande, onde há uma epidemia de dengue. Alerta A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alerta para chuva forte nesta terça-feira, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo e o Distrito Federal. Na quarta-feira, a chuva persiste em Goiás, Distrito Federal, leste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Minas. A Sedec orienta que a população evite áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes.