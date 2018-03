Chuvas mataram 11 pessoas no Estado do Rio de Janeiro As chuvas que atingem a capital e o interior do Estado do Rio de Janeiro já provocaram 11 mortes em cinco dias, sendo sete delas somente na quinta-feira e mais quatro durante a madrugada desta sexta-feira, principalmente na região serrana. Alguns municípios fluminenses decretaram estado de calamidade, devido a força das águas, que desabrigaram centenas de pessoas. Os moradores de áreas serranas também sofrem com os deslizamentos, que provocam acidentes com vítimas. Uma emissora de rádio de Petrópolis, a Diário da Manhã, informou que mesmo tendo passado a chuva mais forte, ventos chegaram de madrugada, a partir das 2 horas, assustando as pessoas. As chuvas prosseguiram também em São Paulo, onde mesmo com temperatura de 20 graus, ela continuava na Capital e em cidades do interior. Em Minas Gerais, a situação é a mesma, preocupando as regiões de Juiz de Fora, Uberlândia e outras cidades mais do Sul do Estado, como Pouso Alegre e imediações.