Chuvas na Bahia deixam um morto e mais de 50 feridos

Uma forte chuva, acompanhada de ventos e trovoadas, atingiu a região metropolitana de Salvador e áreas próximas da capital baiana, como o recôncavo e o nordeste do Estado, entre a tarde e a noite deste domingo, 7, causando diversos prejuízos.

Em Conceição do Coité, 210 quilômetros ao norte de Salvador, o teto do coreto da Igreja Matriz da cidade, construído na década de 1950, não resistiu à pressão da água e ruiu, por volta das 16 horas, atingindo as cerca de 60 pessoas que estavam no local, se protegendo da chuva. Elas participavam de um bingo beneficente na praça quando o temporal começou.

Uma idosa, Laurimar Carneiro, de 71 anos, atingida por escombros na cabeça, morreu antes de ser atendida. Outras 53 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave, com diagnósticos de traumatismo craniano e fraturas diversas. Elas foram transferidas para hospitais de Feira de Santana e de Salvador. A Prefeitura informa que estuda as causas do acidente.

Na capital, o temporal resultou no desabamento parcial de dois imóveis, nos bairros da Liberdade e da Boca do Rio, mas não foram registrados feridos. O fornecimento de energia também foi interrompido em diversos pontos da cidade na noite deste domingo - pela manhã, ainda havia problemas de abastecimento em alguns bairros, por causa de avarias na rede de distribuição, causadas pelos fortes ventos e pela incidência de raios na fiação elétrica.

Na Avenida Antonio Carlos Magalhães, uma das mais movimentadas de Salvador, um ônibus caiu em um buraco feito para a construção de uma rede de macrodrenagem. Com a chuva, a avenida ficou alagada e o buraco ficou oculto pela água, o que causou o acidente. Também não houve feridos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais chuvas para a região nesta segunda-feira, 8, a qualquer hora. O dia amanheceu nublado em Salvador, mas sem precipitações até o fim da manhã.