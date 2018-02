Chuvas no Rio deixam 54 mil pessoas desalojadas no Estado

As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nas últimas semanas já deixaram 54.775 pessoas desalojadas e 11.794 desabrigados, até terça-feira, 23, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas Há um caso confirmado de óbito de um homem levado pela força da correnteza ao atravessar um riacho, no Distrito de Outeiro, em Cardoso Moreira, o único município que decretou estado de calamidade pública, tendo 10 dos 12 mil da população total prejudicada. Em Santo Antônio de Pádua, um levantamento constatou situação crítica na Secretaria de Saúde municipal, onde foram perdidos ambulâncias, carros, equipamentos, máquinas, laboratórios de análise de larvas do mosquito da dengue, medicamentos, vacinas e dados armazenados em sistemas de informação. Doze municípios continuam em situação de emergência: Campos dos Goytacazes, Cambuci, Itaocara, São João da Barra, Aperibé, Itaperuna, Italva, Laje do Muriaé, Porciúncula, Natividade, São Jesus de Itabapoana e Santo Antônio de Pádua. Santa Catarina Em Santa Catarina, o número de desalojados chega a 32.853. Os desabrigados somam 5.617 e as mortes registradas até agora são 133. Segundo boletim da Defesa Civil, o número de pessoas desaparecidas em razão das chuvas no Estado caiu para apenas oito. De acordo com o diretor do departamento, major Márcio Luiz Alves, o número caiu devido à identificação de corpos no município de Ilhota. "Sabíamos que esse número mudaria, pois muitos corpos foram encontrados nos últimos dias. Hoje tivemos a confirmação oficial", explica. Ainda há duas pessoas desaparecidas em Gaspar e seis em Ilhota, onde as buscas continuam sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar. Em Minas, 50 municípios declararam situação de emergência desde setembro, segundo a Defesa Civil do Estado. As chuvas afetaram 206.868, deixando 46.683 pessoas desalojadas e outras 4.744 desabrigadas.